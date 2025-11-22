Catch Impro Episode 1 Saison 20 Le Petit Kursaal Besançon
C’est la 20ème saison du Catch Impro !
Pour fêter l’évènement, vous retrouverez des duos qui ont marqué les 19 premières années de Catch.
En première partie de soirée, les Crapulov de la saison 5 affronteront les Zinzins de la saison 18
Pour clore ce moment, les Aurochs de la saison 1 seront face à Keith and Goodbye de la saison 18
LE CATCH IMPRO
Le Catch Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation réunissant les meilleurs improvisateurs de nos compagnies.
Pourquoi un catch ? Parce que les comédiens improvisent 2 contre 2, au sein de saynètes parodiant des reprises de catch.
Un spectacle créatif, unique, éphémère et interactif.
