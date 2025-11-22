Catch Impro Episode 1 Saison 20 Le Petit Kursaal Besançon

Catch Impro Episode 1 Saison 20

Le Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

C’est la 20ème saison du Catch Impro !

Pour fêter l’évènement, vous retrouverez des duos qui ont marqué les 19 premières années de Catch.

En première partie de soirée, les Crapulov de la saison 5 affronteront les Zinzins de la saison 18

Pour clore ce moment, les Aurochs de la saison 1 seront face à Keith and Goodbye de la saison 18

LE CATCH IMPRO

Le Catch Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation réunissant les meilleurs improvisateurs de nos compagnies.

Pourquoi un catch ? Parce que les comédiens improvisent 2 contre 2, au sein de saynètes parodiant des reprises de catch.

Un spectacle créatif, unique, éphémère et interactif.

Nous sommes partenaires avec PASS CULTURE .

Le Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

English : Catch Impro Episode 1 Saison 20

German : Catch Impro Episode 1 Saison 20

Italiano :

Espanol :

L’événement Catch Impro Episode 1 Saison 20 Besançon a été mis à jour le 2025-11-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON