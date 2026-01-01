Catch Impro Episode 2 Saison 20 Le Petit Kursaal Besançon

Catch Impro Episode 2 Saison 20

Le Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

C’est la 20ème saison du Catch Impro !

Pour fêter l’évènement, vous retrouverez des duos qui ont marqué les 19 premières années de Catch.

En première partie de soirée, les Enfants maudits de la saison 5 affronteront les Mécaniciens du coeur de la saison 8

En deuxième partie, Les Maitres d’écoles de la saison 7 seront face aux Rolls Brothers de la saison 9

—

TARIFS

Normal 13€ Réduit 10€ (étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi) • +0,50 cts sur place

—

LIEU

Petit Kursaal

2 place du théâtre

25000 Besançon

—

Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr • Facebook Instagram “Impro Besançon

—

LE CATCH IMPRO

Le Catch Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation réunissant les meilleurs improvisateurs de nos compagnies.

Pourquoi un catch ? Parce que les comédiens improvisent 2 contre 2, au sein de saynètes parodiant des reprises de catch.

Un spectacle créatif, unique, éphémère et interactif. .

Le Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Catch Impro Episode 2 Saison 20

L’événement Catch Impro Episode 2 Saison 20 Besançon a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON