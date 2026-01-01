Catch Impro Episode 2 Saison 20 Le Petit Kursaal Besançon
Début : 2026-01-17 20:00:00
C’est la 20ème saison du Catch Impro !
Pour fêter l’évènement, vous retrouverez des duos qui ont marqué les 19 premières années de Catch.
En première partie de soirée, les Enfants maudits de la saison 5 affronteront les Mécaniciens du coeur de la saison 8
En deuxième partie, Les Maitres d’écoles de la saison 7 seront face aux Rolls Brothers de la saison 9
TARIFS
Normal 13€ Réduit 10€ (étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi) • +0,50 cts sur place
LIEU
Petit Kursaal
2 place du théâtre
25000 Besançon
Toute l’année, dates, billetterie & infos sur notre site ludi-arti.fr • Facebook Instagram “Impro Besançon
LE CATCH IMPRO
Le Catch Impro est un spectacle de théâtre d’improvisation réunissant les meilleurs improvisateurs de nos compagnies.
Pourquoi un catch ? Parce que les comédiens improvisent 2 contre 2, au sein de saynètes parodiant des reprises de catch.
Un spectacle créatif, unique, éphémère et interactif. .
Le Petit Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 62 34 62 contact@ludi-arti.fr
