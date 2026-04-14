CATCH IMPRO Le Grand Point Virgule Paris
CATCH IMPRO Le Grand Point Virgule Paris mardi 14 avril 2026.
CATCH IMPRO Début : 2026-04-14 à 21:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75
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