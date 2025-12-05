CATCH IMPRO – THEATRE ALBERT CAMUS – MAUREPAS Maurepas

CATCH IMPRO Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MAUREPAS PRÉSENTE : CATCH IMPROUn spectacle familial, un succès non démenti !Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affrontent dans un combat théâtral sans merci.Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, une énergie explosive, des costumes improbables, des improvisations inoubliables, et peut-être, qui sait, la rencontre de votre vie au bar après le spectacle parce que comme disent les philosophes : « ce n’est pas en restant assis chez soi que… bon voilà, quoi… »« Si vous avez aimé ce spectacle revenez puisqu’il est à chaque fois différent. Si vous n’avez pas aimé ce spectacle revenez puisqu’on vous dit qu’il est à chaque fois différent » En alternance Arnaud Joyet, Fabien Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Simon Astier, Emmanuel Urbanet, Arnaud TsamereProduction ADL Ouverture des portes 45mn avant la représentation / Accès PMR / Parking gratuit

THEATRE ALBERT CAMUS – MAUREPAS 4 RUE DE LA BEAUCE 78310 Maurepas 78