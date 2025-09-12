Catch improvisations théâtrales La scène Volubile Guissény

Catch improvisations théâtrales

Début : 2025-09-12 21:00:00

fin : 2025-09-12 22:30:00

Le Volubile propose une folle soirée d’improvisations sportivement théâtrales. Sur un ring vont s’affronter deux équipes L’impro Plan Vistamine de Plabennec composée de Yannick et Soizic et La Clique à Farce de Brest représentée par Audrey et Olivier. Ces acteurs-catcheurs vont s’affronter amicalement dans une lutte sans limite sous l’œil d’un arbitre incorruptible (ou presque).

On vous promet un moment inoubliable, toutes les émotions seront au rendez-vous de ces joutes uniques car tout ce que vous verrez ne sera plus jamais joué. .

La scène Volubile 6 rue de l’Eglise Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

