CATCH International @ Schweighouse/Moder Schweighouse-sur-Moder

CATCH International @ Schweighouse/Moder

1 Rue Eisenbruch Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 22:45:00

Date(s) :

2026-04-04

Au programme, du catch féminin, un combat pour le Championnat par équipes, des athlètes internationaux qui feront leurs débuts en France et bien d’autres surprises vous attendrons ce soir là !

La FWC sera de retour à l’Union Sportive de Schweighouse/Moder pour la 5ème édition de la désormais tant attendue soirée CATCH.

Billets en prévente bientôt disponibles au Tabac Presse Pfeiffer de Schweighouse sur Moder, en ligne sur le site de Union Sportive et par téléphone au 0619220812.

Tarif unique 10€ en prévente 12€ en caisse du soir

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Ouverture des portes 18h Début du show 20h

Buvette et restauration assurées par l’Union Sportive dès 18h.

Spectacle familial tout publics Placement libre Prévente conseillée .

English :

The program includes women’s wrestling, a battle for the Team Championship, international athletes making their French debuts, and many other surprises awaiting you that evening!

