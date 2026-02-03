Catch Kids Club Salle Hippolyte Derouet Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 18:00 –

Gratuit : non 5 € (tarif unique) Billets en vente en ligne et sur place 30 minutes avant le début du spectacle (dans la limite des places disponibles). Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Ville des Sorinières accueille « Catch Kids Club », un spectacle jeune public original et explosif, le samedi 28 février à 18h à l’espace Hippolyte Derouet. Sur un véritable ring, artistes catcheuses et catcheurs s’affrontent… Crayons en main, pour un spectacle aussi drôle qu’inventif, à partager en famille. Catch de dessinateurs et dessinatrices à moustaches Issu du célèbre Catch de dessinateurs et dessinatrices à moustaches, Catch Kids Club est une discipline unique au monde où le dessin devient un sport de combat. Deux équipes, des défis dessinés, un arbitre, un DJ et une pom-pom girl composent la recette d’un spectacle rythmé, interactif et plein d’humour, pensé spécialement pour le jeune public. Les enfants au coeur du spectacle Dans Catch Kids Club, les enfants ne sont pas de simples spectateurs : ils participent activement aux épreuves proposées tout au long du spectacle et votent à l’issue de chaque confrontation. Encadrés par un présentateur délicieusement irritant, une pom-pom girl survoltée et un DJ expert en ambiance festive, les matchs s’enchaînent dans l’énergie communicative d’une véritable boum.Un moment joyeux, ludique et participatif, signé par la Fédération Officielle de Catch de Dessinateurs à Moustaches Nantais.

Salle Hippolyte Derouet Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 72 89 https://www.ville-sorinieres.fr/billetterie



