Catch la bagarre: Show comme la Breizh Plonévez-du-Faou
samedi 25 juillet 2026 · Plonévez-du-Faou
Informations pratiques
Plonévez-du-Faou
Catch la bagarre: Show comme la Breizh
1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Samedi 25 juillet 2026, la Bagarre débarque à Plonévez-du-Faou pour un show de catch 100 % inédit à l’Espace Ar Veilh.
Au programme des combats spectaculaires, des catcheurs venus de toute la région et d’ailleurs, avec notamment le roi Skaar, Léon, Jacob Vadocq, Jean-Michel et bien plus encore.
Prix des places en ligne: -12 ans: 10€ et 15€ par adulte
Prix des places sur place: 12 ans: 12€ et 18€ par adulte .
1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Catch la bagarre: Show comme la Breizh Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou