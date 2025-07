CATCH THE GOAT LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18 23:30:00

2025-07-18

C’est un café culturel associatif au cœur du village de Poucharramet.

L’été, les concerts sont en participation libre et nécessaire.

Retrouvez nous les vendredi de l’été pour une soirée en terrasse à écouter un concert !

Et toute l’année, les vendredi et samedi soir pour une programmation culturelle annuelle

riche et diversifiée avec des concerts, expositions, spectacles, ateliers, débats, goûter des enfants..

Et pour vous restaurer, dégustez les ardoises préparées à partir de produits locaux et/ou bio !

Bar et restauration à partir de 19h .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76

English :

A cultural café in the heart of the village of Poucharramet.

In summer, concerts are free and open to all.

German :

Das Kulturcafé ist ein Vereinslokal im Herzen des Dorfes Poucharramet.

Im Sommer gibt es Konzerte mit freiem Eintritt.

Italiano :

Un caffè culturale nel cuore del villaggio di Poucharramet.

Durante l’estate, i concerti sono gratuiti.

Espanol :

Un café cultural en el corazón del pueblo de Poucharramet.

En verano, los conciertos son gratuitos.

