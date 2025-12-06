Catch You Later Compagnie Hopscotch Le Chapiteau Le Mans

Catch You Later Compagnie Hopscotch

Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Cirque Hula hopp, équilibre | Dès 6 ans | Résumé du spectacle Bienvenue à la plus grande fête du hula hoop.

Découvrez et vivez l’amitié pétillante entre Laura et Anne, reines du hula hoop et des équilibres.

Les deux meilleures amies tournent des hula hoops autour de leurs chignons (trop cool).

Elles lancent et attrapent tout en étant en équilibre sur leurs mains, inventent des jeux, chantent des chansons de rap (composées par leurs soins), se déplacent en parfaite synchronisation, tout en suivant leur rythme de folie !

Don’t resist, just shake your hips.

Catch You Later transmet la joie pure et simple et le partage avec une imagination colorée et une énergie dynamique.|

Samedi 6 décembre. 2 séances à 14h et 16h30 (35 min). Lieu du spectacle Le Chapiteau, 6 boulevard Winston-Churchill. Réservations obligatoires au 02 43 47 36 52 (possible à partir du 17 novembre). .

