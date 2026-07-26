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Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Madrid

vendredi 11 septembre 2026 · Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid · Madrid

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Madrid

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid
Adresse
Calle del Prado, 19 28014 Madrid
Ville
Madrid

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Madrid Vendredi 11 septembre, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T20:15:00.000+02:00

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Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Calle del Prado, 19 28014 Madrid Madrid


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