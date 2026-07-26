AGENDA · Madrid
Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Madrid
vendredi 11 septembre 2026 · Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid · Madrid
Informations pratiques
Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Madrid Vendredi 11 septembre, 19h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-11T20:15:00.000+02:00
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Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid Calle del Prado, 19 28014 Madrid Madrid
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