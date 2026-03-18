Caterham Compétition France Open Formula Series Circuit Arnos
Caterham Compétition France Open Formula Series Circuit Arnos samedi 28 mars 2026.
Caterham Compétition France Open Formula Series
Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le championnat met en en vedette les voitures emblématiques de Caterham et offre une plateforme de compétition pour les pilotes amateurs et professionnels. Au programme également ce week-end le Championnat Open Formula Séries, dédié aux Formules Ford. Le championnat réunit des Formule Ford Zetec, Kent (de 1967 aux modèles récents), Formule Ford 2000 et Formule Renault 1721/1600cc. .
Circuit 1 Camin Deu Circuit Arnos 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 18 70 contact@circuit-pau-arnos.fr
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English : Caterham Compétition France Open Formula Series
L’événement Caterham Compétition France Open Formula Series Arnos a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn