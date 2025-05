Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! – Place du Parvis Notre-Dame Coutances, 20 juin 2025 14:30, Coutances.

Manche

Cathédrale de Coutances montez dans les tours ! Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale Coutances Manche

Début : 2025-06-20 14:30:00

fin : 2025-06-20 16:30:00

2025-06-20

Visite des parties basses et hautes de la Cathédrale Notre-Dame de Coutances.

Place du Parvis Notre-Dame Cathédrale

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Cathédrale de Coutances montez dans les tours !

Visit the upper and lower parts of Notre-Dame de Coutances Cathedral.

German :

Besichtigung des unteren und oberen Teils der Kathedrale Notre-Dame de Coutances.

Italiano :

Visita della parte inferiore e superiore della Cattedrale di Notre-Dame de Coutances.

Espanol :

Visite las partes inferior y superior de la catedral de Notre-Dame de Coutances.

