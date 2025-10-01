Cathédrale Diocèse évêque Château de Simiane 8 Place Aristide Briand 84600 Valréas Valréas

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01 21:00:00

2025-10-01

Chaque cathédrale est un livre d’histoire à ciel ouvert, gravé dans la pierre. C’est l’héritage d’artisans d’autrefois, un reflet des époques et des styles architecturaux. Explorez les récits des diocèses et des évêques qui les ont commanditées, des artis

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand 84600 Valréas 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 lesamisdesimiane@gmail.com

English :

Each cathedral is an open-air history book, engraved in stone. It’s the legacy of craftsmen of yesteryear, a reflection of eras and architectural styles. Explore the stories of the dioceses and bishops who commissioned them, the artisans who built them and the artists who created them

German :

Jede Kathedrale ist ein Geschichtsbuch unter freiem Himmel, das in Stein gemeißelt ist. Sie ist das Vermächtnis von Handwerkern aus vergangenen Zeiten, ein Spiegelbild der Epochen und architektonischen Stile. Erforschen Sie die Geschichten der Diözesen und Bischöfe, die sie in Auftrag gegeben haben, der Kunsthandwerker

Italiano :

Ogni cattedrale è un libro di storia a cielo aperto, inciso nella pietra. È l’eredità degli artigiani del passato, un riflesso delle epoche e degli stili architettonici. Esplorate le storie delle diocesi e dei vescovi che le hanno commissionate, degli artigiani che le hanno costruite e degli architetti che le hanno realizzate

Espanol :

Cada catedral es un libro de historia al aire libre, grabado en piedra. Es el legado de los artesanos del pasado, un reflejo de las épocas y los estilos arquitectónicos. Explore las historias de las diócesis y los obispos que las encargaron, los artesanos que las construyeron y los arquitectos que las edificaron

