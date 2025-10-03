Cathédrale Gâteau, le spectacle Beauvais

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

CONCERT GLITCH

Archipop, l’Asca et la ville de Beauvais vous invitent à rejoindre une aventure créative unique pour célébrer les 800 ans de la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, un trésor de l’architecture gothique.

Les anniversaires sont souvent des moments de souvenirs, de bilan, de photographies jaunies ou numériques et bien sûr de gâteau. Franco Mannara et David Lep0le, deux artistes iconoclastes de l’image et du son convoquent dans Cathédrale Gâteau un imaginaire, un rêve de cathédrale, ils parcourent la ville de Beauvais pour sentir et comprendre la relation des habitants à ce monument emblématique. En se plongeant dans les archives populaires locales, ils recréent en direct une archéologie du souvenir et des médias afin de raconter ces histoires à leur manière. Et puis un anniversaire, ça se fête?! 5 .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

