Cathédrale Notre-Dame du Puy Cathédrale Notre-Dame du Puy Grasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de la cathédrale Notre-Dame du Puy, cathédrale du milieu XIIIe siècle.

Présence de tableaux de Rubens et Fragonard.

Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».

