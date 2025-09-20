Cathédrale Saint-Alain : audition d’orgue Église Saint-François Lavaur

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Lieu : Cathédrale Saint-Alain

Dans la plus grande église franciscaine du Sud-Ouest, profitez d’un moment musical unique :

Audition d’orgue

Concert du Petit Chœur de Mondelle, sous la direction de Stéphane Berrone

Église Saint-François Grand’Rue, 81500 Lavaur, France Lavaur 81500 Tarn Occitanie 0563580637 http://lavaur.catholique.fr Couvent des Cordeliers installé dès 1230. Enclos construit au cours du XIVe siècle ; couvent détruit dans la seconde moitié du XVIe siècle par les Huguenots. Église construite au XIVe siècle (chœur et les deux travées nord) et aux XVe-XVIe siècles (quatre nouvelles travées). Deux dates de consécration : 1350 et 1512. Église orientée nord-sud, construite entièrement en briques. Église désaffectée pendant la Révolution, rendue au culte en 1801. Décor intérieur réalisé entre 1840 et 1889 : peintures par Gayral, Bordieu, Mazetier, Ningres ; cloches des ateliers Louison ; autels des chapelles et chemin de croix des ateliers Virebent.

