Cathédrale Saint-Christophe Belfort
Cathédrale Saint-Christophe Belfort dimanche 21 septembre 2025.
Cathédrale Saint-Christophe
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le grand appareil de grès rose de la cathédrale donne le ton. Ajoutez à cela que désormais Belfort à sa sainte ! Que vous faut-il de plus pour ne pas manquer cette visite ? Venez admirer la statuaire, le mobilier, les tableaux, le grand orgue, etc. de cette construction qui fut d’abord sous le patronage de Saint-Denis.
Uniquement sur réservation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
English : Cathédrale Saint-Christophe
German : Cathédrale Saint-Christophe
Italiano :
Espanol :
L’événement Cathédrale Saint-Christophe Belfort a été mis à jour le 2025-08-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)