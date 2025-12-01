Cathédrale Saint-Christophe Belfort

Cathédrale Saint-Christophe Belfort samedi 27 décembre 2025.

Territoire de Belfort

Cathédrale Saint-Christophe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le grand appareil de grès rose de la cathédrale donne le ton. Ajoutez à cela que désormais Belfort à sa sainte ! Que vous faut-il de plus pour ne pas manquer cette visite ? Venez admirer la statuaire, le mobilier, les tableaux, le grand orgue, etc. de cette construction qui fut d’abord sous le patronage de Saint-Denis. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

English : Cathédrale Saint-Christophe

German : Cathédrale Saint-Christophe

Italiano :

Espanol :

L’événement Cathédrale Saint-Christophe Belfort a été mis à jour le 2025-04-04 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)