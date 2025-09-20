Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul JEP 2025 Troyes
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul JEP 2025
Cathédrale de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
>> Visite libre d l a cathédrale et de son Trésor
Samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
Dimanche 14h-18h
>> Visite guidée À la découverte de la cathédrale
Samedi et dimanche 14h, 15h et 16h (durée 1h)
À partir de 5 ans
>> Concert d’orgue
Dimanche 17h (durée 1h) .
Cathédrale de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 98 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne