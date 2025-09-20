Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul JEP 2025 Troyes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

>> Visite libre d l a cathédrale et de son Trésor

Samedi 9h30-12h30 et 14h-18h

Dimanche 14h-18h



>> Visite guidée À la découverte de la cathédrale

Samedi et dimanche 14h, 15h et 16h (durée 1h)

À partir de 5 ans



>> Concert d’orgue

Dimanche 17h (durée 1h) .

Cathédrale de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 98 18

