Cathédrale Stabat Mater & pergolese concert Rue des Tables Le Puy-en-Velay

Rue des Tables Cathédrale Notre Dame du Puy en Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-03-29 17:00:00
Laissez-vous emporter par l’intensité du concert de musique sacrée autour du Stabat Mater de Pergolèse et des Répons de la Semaine Sainte d’Alessandro Scarlatti, à la Cathédrale Notre-Dame du Puy le 29 mars dès 17h.
Rue des Tables Cathédrale Notre Dame du Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 secretariat.cms@cathedraledupuy.org
English :
Let yourself be carried away by the intensity of a sacred music concert featuring Pergolesi?s Stabat Mater and Alessandro Scarlatti?s Répons de la Semaine Sainte, at Notre-Dame du Puy Cathedral on March 29 from 5pm.
