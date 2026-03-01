Cathédrale Stabat Mater & pergolese concert Rue des Tables Le Puy-en-Velay

Cathédrale Stabat Mater & pergolese concert

Rue des Tables Cathédrale Notre Dame du Puy en Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Laissez-vous emporter par l’intensité du concert de musique sacrée autour du Stabat Mater de Pergolèse et des Répons de la Semaine Sainte d’Alessandro Scarlatti, à la Cathédrale Notre-Dame du Puy le 29 mars dès 17h.

Rue des Tables Cathédrale Notre Dame du Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 12 04 23 05 secretariat.cms@cathedraledupuy.org

English :

Let yourself be carried away by the intensity of a sacred music concert featuring Pergolesi?s Stabat Mater and Alessandro Scarlatti?s Répons de la Semaine Sainte, at Notre-Dame du Puy Cathedral on March 29 from 5pm.

