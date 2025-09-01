CATHERINE BAUDÉAN EXPOSE ESPACE EPHEMERE (SALLE EXPO CHABERNAUD) Martres-Tolosane

ESPACE EPHEMERE (SALLE EXPO CHABERNAUD) 15 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-09-01 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-09-01

L’espace Ephémère de la Bijouterie Horlogerie Chabernaud vous propose sa nouvelle exposition.

venez découvrir les aquarelles, acrylique et graphisme de Catherine BAUDÉAN .

English :

Bijouterie Horlogerie Chabernaud?s Espace Ephémère presents its new exhibition.

German :

Der Espace Ephémère der Bijouterie Horlogerie Chabernaud präsentiert Ihnen seine neue Ausstellung.

Italiano :

L’Espace Ephémère della Bijouterie Horlogerie Chabernaud presenta la sua nuova mostra.

Espanol :

El Espace Ephémère de la Bijouterie Horlogerie Chabernaud presenta su nueva exposición.

L’événement CATHERINE BAUDÉAN EXPOSE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE