CATHERINE BAUDÉAN EXPOSE ESPACE EPHEMERE (SALLE EXPO CHABERNAUD) Martres-Tolosane lundi 1 septembre 2025.
ESPACE EPHEMERE (SALLE EXPO CHABERNAUD) 15 Boulevard du Nord Martres-Tolosane Haute-Garonne
Début : 2025-09-01 18:00:00
fin : 2025-10-31
2025-09-01
L'espace Ephémère de la Bijouterie Horlogerie Chabernaud vous propose sa nouvelle exposition.
venez découvrir les aquarelles, acrylique et graphisme de Catherine BAUDÉAN .
ESPACE EPHEMERE (SALLE EXPO CHABERNAUD) 15 Boulevard du Nord Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 59 18 chabernaud.patrick@orange.fr
English :
Bijouterie Horlogerie Chabernaud's Espace Ephémère presents its new exhibition.
German :
Der Espace Ephémère der Bijouterie Horlogerie Chabernaud präsentiert Ihnen seine neue Ausstellung.
Italiano :
L'Espace Ephémère della Bijouterie Horlogerie Chabernaud presenta la sua nuova mostra.
Espanol :
El Espace Ephémère de la Bijouterie Horlogerie Chabernaud presenta su nueva exposición.
L’événement CATHERINE BAUDÉAN EXPOSE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE