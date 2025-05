Catherine FOURNIÉ – Galerie Fleury Lodève, 22 mai 2025, Lodève.

Catherine FOURNIÉ Galerie Fleury Lodève 22 mai – 14 juin Entrée libre

Peintures et pastels

Généreuse, explosive, Catherine Fournié jette sa peinture par-dessus l’image.

Comme une claque sourde, sa pâte colorée fait trembler la toile.

Peinture de paysage, sans perspective, débarrassée de la modernité.

Elle peint totalement, physiquement, tragiquement.

Dans cette pensée, cette coulée volcanique, les formes premières du paysage s’organisent, tentent l’équilibre.

Est-ce le début ou la fin d’un monde ?

A 70 ans, Catherine Fournié, dans ses ateliers de Toulouse et du Lauragais, peint entre vents d’autan et briques rouges, c’est le chant de la terre de Mahler que l’on entend devant le tableau.

Benoit Delescluse

Début : 2025-05-22T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T19:00:00.000+02:00

https://www.instagram.com/galerie_fleury_lodeve/ 0630656509 fleury.galerie@gmail.com

Galerie Fleury 10 rue Fleury Lodève Hérault Lodève 34700 Hérault