CATHERINE LARA ET LA CIE KUMO – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

CATHERINE LARA ET LA CIE KUMO Début : 2026-03-01 à 18:00. Tarif : – euros.

IDENTITÉS, en partenariat avec RTLLes plus beaux voyages commencent par une rencontre.Et lorsque celle-ci est aussi belle qu’inattendue, elle promet une destination exceptionnelle.À l’occasion de son 80ème anniversaire et de ses 55 ans de carrière, Catherine Lara célèbre en 2025-26 un parcours artistique hors normes en s’offrant un nouveau défi : une collaboration inédite avec la Compagnie Kumo.Promue en août dernier au grade de Commandeur de la Légion d’honneur, elle confirme son statut d’icône de la scène musicale française, toujours en quête de renouveau et de rencontres artistiques fortes.Catherine Lara et son violon vous entraînent dans l’univers des danseurs de la Compagnie Kumo, au rythme de ses compositions et de musiques cinématographiques.Vivez l’expérience de l’émerveillement à travers un voyage empreint de poésie où chacun incarne avec force et générosité ce qui forge son identité : notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l’autre.Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et les Kumo. Et pourtant… leurs différences sont autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier.Quand les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip-hop, c’est une association détonante d’identités qui se confrontent et se confondent.IDENTITÉS triomphe partout en France, en Suisse et en Belgique depuis 2023.Déjà 40 représentations et plus de 20 000 spectateurs conquis par cette création audacieuse, poétique et résolument actuelle.

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57