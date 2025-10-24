Catherine Lara et la Cie Kumo – PASINO GRAND Aix En Provence

Catherine Lara et la Cie Kumo Début : 2026-04-29 à 20:30. Tarif : – euros.

En Scène ! Productions et FDCB Prod présente : CATHERINE LARA ET LA CIE KUMO – IDENTITÉS, en partenariat avec RTLDURÉE : 1h15Tout publicLes plus beaux voyages commencent par une rencontre.Et lorsque celle-ci est aussi belle qu’inattendue, elle promet une destination exceptionnelle.À l’occasion de son 80ème anniversaire et de ses 55 ans de carrière, Catherine Lara célèbre en 2025-26 un parcours artistique hors normes en s’offrant un nouveau défi : une collaboration inédite avec la Compagnie Kumo.Promue en août dernier au grade de Commandeur de la Légion d’honneur, elle confirme son statut d’icône de la scène musicale française, toujours en quête de renouveau et de rencontres artistiques fortes.Catherine Lara et son violon vous entraînent dans l’univers des danseurs de la Compagnie Kumo, au rythme de ses compositions et de musiques cinématographiques.Vivez l’expérience de l’émerveillement à travers un voyage empreint de poésie où chacun incarne avec force et générosité ce qui forge son identité : notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l’autre.Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et les Kumo. Et pourtant… leurs différences sont autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier.Quand les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip-hop, c’est une association détonante d’identités qui se confrontent et se confondent.IDENTITÉS triomphe partout en France, en Suisse et en Belgique depuis 2023.Déjà 40 représentations et plus de 20 000 spectateurs conquis par cette création audacieuse, poétique et résolument actuelle.Le Dauphiné Libéré : « Identités, c’est une vraie photographie de notre époque, si complexe, qui nous éloigne les uns des autres, tout en prônant le lien social. Identités, c’est une artiste à fleur de peau, virtuose du violon et des danseurs aussi différents qu’ils sont unis, maîtrisant parfaitement leur art. Et sur scène, ils nous crient : aimons nos différences, aimons nos ressemblances, soyons qui nous sommes. »CRÉDITS ARTISTIQUES : Avec : la violoniste Catherine Lara et la Compagnie KumoMise en scène et chorégraphies : Jamson, assisté de ChichiiCompositions originales : Catherine LaraAphorismes : Jean-Jacques ThibaudDirection artistique : Florian Blache Lumières : Mickaël Carreno & Florian BlacheVisuels : Théo MartinCourts-métrages : Cédric Azerot Son : Xavier RobinStylisme : Viny Colby

PASINO GRAND 21 avenue de l’Europe 13090 Aix En Provence 13