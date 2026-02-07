Catherine Lara & la Cie Kumo : Identités Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 59 € 35 € à 59 € Billetteries : ticketmaster, francebillet… Tout public

Les plus beaux voyages commencent par une rencontre.Et lorsque celle-ci est aussi belle qu’inattendue, elle promet une destination exceptionnelle. Catherine Lara et son violon nous entraînent dans l’univers des danseurs de La Cie Kumo, au rythme de ses compositions et de musiques cinématographiques.Laissez-vous émerveiller par un voyage empreint d’émotion et de poésie, où chacun incarne avec force et générosité ce qui forge son identité : notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l’autre.Choc des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout semble opposer Catherine Lara et La Cie Kumo. Et pourtant… leurs différences sont autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé, onirique et singulier. Quand les musiques du monde rencontrent le break dance et le hip hop, c’est une association détonante d’identités qui se confrontent et se confondent.

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470



