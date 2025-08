Catherine Perret La Clayette

Le Rialto La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-02 14:45:00

fin : 2025-10-01 16:45:00

Date(s) :

2025-09-02 2025-10-01 2025-10-31 2025-11-25 2025-12-19

Les ateliers BlaBl’ART 3.0 s’adressent à toute personne se sentant seule ou isolée du secteur de Charolles.

Les ateliers BlaBl’ART 3.0 sont soutenus par l’OPAC de Saône-et-Loire et les participants. Une carte de 5 ateliers + un offert vous sera vendue sur place pour 18 euros seulement.

Comment participer aux ateliers BlaBlART 3.0 ?

Les participants se renseignent du planning, du programme et des horaires à la résidence de l’OPAC de Saône-et-Loire, 20 rue des provins à Charolles, ou au téléphone 07.84.12.96.59.

Les participants s’inscrivent à l’atelier de leur choix à la résidence de l’OPAC de Saône-et-Loire.

Les participants se rendent au rendez-vous de l’atelier BlaBl’ART 3.0 à l’heure prévue.

Qui anime les ateliers BlaBlART 3.0 ?

Catherine Perret art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours depuis 2008, exerce à La Clayette. Elle est aussi formatrice 4.0. Elle intervient avec toutes les activités artistiques. Elle est formée en communication non-violente de M. B. Rosenberg, en l’atelier philosophique sur le modèle des petites lumières , et en ateliers numériques.

Qu’est-ce qu’un atelier BlaBl’ART 3.0

Un Atelier BlaBl’ART 3.0 permet de rompre l’isolement des seniors dans le charolais.

L’action de l’atelier BlaBl’ART 3.0 vise à accompagner spécifiquement des ressentis et des émotions des personnes affectées par l’isolement en milieu rural.

Le but est d’amener la personne isolée à s’inscrire dans un groupe lui permettant d’exprimer ses besoins, ses sentiments et ses émotions.

La finalité est de renouer la vie sociale par le jeu, l’amusement, le plaisir et les émotions partagées. .

Le Rialto La Clayette 71800 Saône-et-Loire

