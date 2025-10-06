CATHERINE RINGER – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

CATHERINE RINGER Début : 2026-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

LECTURE POÉTIQUEAu printemps 2021, Catherine Ringer en soutien à un théâtre parisien fragilisé par les fermetures, donne une lecture musicale d’une nouveauté : « L’érotisme de Vivre ». À l’aube de ses 95 ans, Alice Mendelson a osé et a publié son 1er recueil de poèmes écrits entre 1947 et 2021.Accompagnée au piano, Catherine Ringer dit et chante l’amour, le désir et la joie d’exister, ces élans intimes qui traversent les âges. Les poèmes prennent corps, entre intensité charnelle et liberté joyeuse.Après une 1ère tournée triomphale jusqu’en 2023, Catherine Ringer prête à nouveau sa voix à cette poétesse de la passion et de la liberté disparue début 2025. Un moment rare et élégant, incarné par la présence vibrante et la signature vocale de cette grande artiste, pour célébrer l’art de vivre pleinement en toute intimité.

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69