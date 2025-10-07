Catherine Ringer – l’érotisme de vivre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Catherine Ringer – l’érotisme de vivre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire jeudi 5 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 20:00 –

Gratuit : non de 18€ à 34€ Tout public à partir de 16 ans Adulte

L’Érotisme de vivre, 95 ans et toute une vie avantIcône de la scène francophone, Catherine Ringer fait une lecture sensuelle des poèmes d’Alice Mendelson dont elle partage “le vice de la joie”. Les poèmes sont dits, parfois chantés, accompagnés au piano par Grégoire Hetzel. Mauro Gioia signe la mise en scène, épurée pour magnifier la parole nue, qui s’habille de musique, se dénude à nouveau, se met à chanter… Un écrin et une personnalité, celle de Catherine Ringer, parfaits pour faire brûler la langue amoureuse d’Alice Mendelson. Intime et passionné !Poèmes d’Alice MendelsonLus et chantés par Catherine RingerCompositions et piano : Grégoire HetzelChansons : Alice Mendelson / Mauro Gioia, Grégoire HetzelMise en scène : Mauro GioiaSpectacle produit par SixsarlPrésenté par Les Visiteurs du SoirLes plusLa Librairie Les Lucettes est présente dans le hall du Théâtre Ligéria pour la vente du livre : L’Érotisme de vivre, poèmes d’Alice Mendelson

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://web.digitick.com/l-erotisme-de-vivre-theatre-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-05-fevrier-2026-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116145.html