Catherine Ringer Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

C’est Pascal Quéré – conteur émérite et qui forma Alice au conte – qui fit découvrir les poésies d’Alice Mendelson à Catherine. Elle nous invite à écouter ses poèmes, certains dits et accompagnés au piano par la musique de Grégoire Hetzel, d’autres en chansons composées avec Mauro Gioia, qui signe également la mise en scène.

Nous cherchons tous désespérément, n’est-ce pas ? Une définition de la poésie, sinon péremptoire du moins éclairante, et voilà qu’une vieille dame de plus de quatre-vingt-dix ans qui n’a jamais publié jusqu’à présent un seul poème nous en offre une des plus belles qui soient : L’Érotisme de vivre. Le recueil d’Alice Mendelson qui est le recueil d’une vie dans les deux sens de la formule est, bien plus qu’un parcours autobiographique, le manifeste éclatant de la poésie comme acte de vie, c’est à dire comme acte d’amour, insolent, joyeux, sans renoncement. Mais gare ! N’allez pas croire qu’il s’agisse sous la plume de cette vieille dame magnifiquement indigne d’un charmant émoi sentimental ou de doucereuses confidences à voix basse. L’Eros chez elle n’est pas une figure de style mais le principe actif d’une existence « à fleur de peau / à fond de chair / à désirs déployés ». Une poésie ne retient ni n’emporte le lecteur parce qu’elle expose un point de vue généreux ou émouvant sur la vie mais parce qu’elle réussit mystérieusement la plus difficile et précieuse alchimie qui consiste à transfuser la vie même, pleine, entière et brûlante, dans la langue. Ainsi est la poésie d’Alice Mendelson, traversée d’une énergie propre à remettre debout le plus fatigué des lecteurs.

Qu’attendre donc d’un poète sinon qu’il nous restitue à neuf, sans complaisance ni mensonge, les arguments de la vie ?

« Catherine Ringer au service de « l’érotisme de vivre » et de la poésie » AFP

Note d’intention

Printemps 2021. Le petit théâtre de La Huchette à Paris ayant souffert de la fermeture Covid, organise tous les lundis une carte blanche à des personnalités en soutien. Je suis moi aussi sollicitée, accepte, et pense, plutôt qu’un récital chanson, faire une lecture des poésies sensuelles d’Alice Mendelson, une amie de mon père. Alice Mendelson, 97 ans aujourd’hui, poétesse au long court. Des textes dont m’avait parlé son ami conteur Pascal Quéré, datant de 1947 à aujourd’hui, chantant la passion de la vie, de l’amour, des hommes, des couleurs, des instants, des mots… Je demande à Mauro Gioia, chanteur, acteur, metteur en scène, de faire l’œil et l’oreille. Il faut de la musique me dit-il, c’est vital ! C’est Grégoire Hetzel, avec lequel Mauro a fait plusieurs créations, pianiste, compositeur de musiques de films, qui sera sur scène avec moi. Certaines poésies seront chantées. C’est un succès ! On décide de le continuer. Quelques dates, par-ci par-là… Auxerre, Fontainebleau… À Capri cet été 22, en italien sur une traduction du poète Igor Esposito. À chaque fois enthousiasme du public.

Catherine Ringer

Catherine Ringer en concert au Théâtre de la Ville

