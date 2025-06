Catherine VIOLLET et Le Comoedia : une voix singulière de la Figuration Libre Galerie d’art Le Comoedia Brest 26 juillet 2025

Catherine VIOLLET et Le Comoedia : une voix singulière de la Figuration Libre Galerie d’art Le Comoedia Brest Samedi 26 juillet, 11h00 sur inscription, 10€

Découvrez Catherine Viollet, la seule artiste femme du mouvement de la Figuration Libre, lors d’une rencontre exclusive le 26 juillet.

Catherine Viollet, seule femme associée au mouvement de la Figuration Libre, marque depuis les années 80 une peinture instinctive, vibrante et profondément incarnée. Apparue sur la scène artistique en 1981 lors de l’exposition manifeste Finir en Beauté, elle développe depuis un langage plastique singulier, entre peinture et sculpture, action et contemplation. Le Comoedia met aujourd’hui à l’honneur cette artiste essentielle à travers une rencontre exceptionnelle avec les œuvres et la parole de Catherine Viollet.

Le samedi 26 juillet, Catherine Viollet sera au Comœdia pour une visite commentée de l’exposition-vente Esprit 80 où elle présentera les racines de la Figuration Libre et ses œuvres.

Je m’inscris à la visite commentée du Comoedia par Catherine Viollet ici

Ce que vous allez découvrir :

Une peinture en liberté : Gestuelle, colorée, influencée par les Nabis, le pattern, l’action painting…

Rencontre avec une figure majeure : Un moment rare pour dialoguer avec cette pionnière de la Figuration Libre, comprendre ses influences, son parcours, et sa manière unique de faire vibrer la matière.

Œuvres historiques à découvrir : Sept œuvres majeures de Catherine Viollet, dont certaines issues de l’exposition Finir en Beauté (1981), sont exposées et proposées à la vente.

Déroulement de la visite

La visite commentée dure environ 60 minutes.

Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets. Fermeture des portes à 11 heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite : 12 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité pour garantir une expérience immersive et qualitative. Ne tardez pas à réserver votre billet et assurez-vous une place pour cette rencontre artistique exclusive.

Galerie d’art Le Comoedia 35 rue Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère