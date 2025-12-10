Cathy Heiting La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement
Vendredi 6 février 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-06 21:00:00
2026-02-06
Une soirée pleine d’énergie avec Cathy Heiting.
La chanteuse et compositrice Cathy Heiting revient avec son univers aussi puissant que décalé.
Entre humour, virtuosité et poésie, une soirée totalement inclassable — signature Heiting. .
La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 7 54 23 05 43
English :
A high-energy evening with Cathy Heiting.
L’événement Cathy Heiting Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille