Cathy Heiting La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Cathy Heiting

Vendredi 6 février 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-06 21:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Une soirée pleine d’énergie avec Cathy Heiting.

La chanteuse et compositrice Cathy Heiting revient avec son univers aussi puissant que décalé.



Entre humour, virtuosité et poésie, une soirée totalement inclassable — signature Heiting. .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43

English :

A high-energy evening with Cathy Heiting.

