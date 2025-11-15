CATHY HEITING QUINTET Carcassonne
CATHY HEITING QUINTET
Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-15 23:00:00
2025-11-15
Pour ce Quintet, Cathy Heiting, vocaliste et compositrice hors norme à l’éclectisme rafraichissant a invité 4 fidèles camarades de jeu passionnés et passionnants afin de proposer un répertoire de standards et de compositions tous publics.
English :
For this Quintet, Cathy Heiting, an extraordinary vocalist and composer with a refreshing eclecticism, has invited 4 loyal, passionate and passionate fellow players to offer a repertoire of standards and compositions for all audiences.
German :
Für dieses Quintett hat Cathy Heiting, eine außergewöhnliche Vokalistin und Komponistin mit erfrischendem Eklektizismus, vier treue und leidenschaftliche Spielkameraden eingeladen, um ein Repertoire von Standards und Kompositionen für alle Altersgruppen anzubieten.
Italiano :
Per questo Quintetto, Cathy Heiting, straordinaria vocalist e compositrice dall’eclettismo rinfrescante, ha invitato 4 colleghi leali e appassionati per offrire un repertorio di standard e composizioni per tutti i pubblici.
Espanol :
Para este Quinteto, Cathy Heiting, extraordinaria vocalista y compositora de un eclecticismo refrescante, ha invitado a 4 fieles y apasionados compañeros para ofrecer un repertorio de estándares y composiciones para todos los públicos.
