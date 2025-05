Catman concert électro-funk – Rue du Paradis Mézin, 7 juin 2025 21:00, Mézin.

Lot-et-Garonne

Catman concert électro-funk Rue du Paradis Chez Yma Mézin Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-07 21:00:00

fin : 2025-06-07 23:00:00

2025-06-07

La compagnie Yma invit le public à la sortie de résidence de CATMAN, un projet électro-funk audacieux mêlant basse, gongs et machines pour une expérience dansante, vibrante et profondément énergisante. Venez nombreux découvrir ce live unique dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Rue du Paradis Chez Yma

Mézin 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 24 32 40

