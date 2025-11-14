Catoch’ dans Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC)-One-Woman Show La Comédie du Finistère Brest

Catoch’ dans Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC)-One-Woman Show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:15:00

Date(s) :

2025-11-14

Un voyage immersif en alsacitude… sans avoir à prendre le TGV jusqu’à Strasbourg.

Après 180 représentations dans 6 pays et 3 festivals Off Avignon, Catoch’ vient (enfin) mettre du rire et du bretzel dans la vie des Brestois, en prouvant l’adage L’Alsace et la Bretagne, il n’y a que la France qui les sépare !

Dans ce spectacle pittoresque et interculturel, tout en français mais avec l’accent, découvrez l’Alsace sur le mode de l’autodérision

Comment réussir à Paris avec un accent ? Pourquoi faut-il se méfier des cigognes, de la schneck et du made in Turquie ?

Quels sont les prérequis pour survivre en Alsace ? Qui est vraiment Matt Pokora ? Et pourquoi Valérie Damidot ?

Le Saviez-vous ? Catherine Sandner, alias Catoch’, a été chroniqueuse dans l’émission Douce France de Christine Bravo sur France 2. Elle a écrit une trentaine de guides psycho-humoristiques (chez Hachette) et le roman Juliette fait de la télé (chez Stock). En 2019, elle crée Nom d’une Quetsche ! , qui devient Alsacienne d’Origine Contrôlée (AOC), le premier spectacle de stand-up à l’alsacienne, programmé au Festival OFF Avignon, en alternance avec son nouveau spectacle 1965 Mélo, Dolto, Rétro ! (MDR). En 2024, elle est lauréate du Prix du Public et du Prix du Jury aux 10 ans des Talents du rire d’Igny.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

