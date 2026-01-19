Catol Teixeira, ODE Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Catol Teixeira, ODE

Vendredi 6 février 2026 à partir de 21h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-06 21:00:00

Synonyme d’hommage, une ode est un poème traditionnellement accompagné de musique, dédié à une personne ou à un événement. Ici, ODE se dévoile comme une danse dédiée aux lacunes, aux ruptures et aux transformations.

La recherche chorégraphique de Catol Teixeira devient une complainte pour ce qui nous échappe, pour ce qui n’arrive jamais, pour ce qui était presque là. ODE devient une répétition pour les adieux. Le corps, pris entre ce qui était et ce qui sera, absorbe les séquelles. Il y a de la tristesse, certes. Un changement de cap n’est jamais facile. Il porte le poids de ce qui a été aimé et abandonné, la tension de ce qui refuse de rester.



Dans cette performance, Catol Teixeira incarne cet état de départ le corps comme une carte des mouvements passés, une archive des pas effectués, qui hésitent ou résistent, un événement qui refait surface.



Ce solo propose un retour aux matériaux chorégraphiques laissés derrière soi, traces d’œuvres passées, de procédures et d’expérimentations restées en cours de route. Parallèlement à leurs travaux de composition collective en cours, initiés en 2023, Catol Teixeira reste curieux d’explorer artistiquement les collaborations et les formats de danse qui peuvent varier dans leurs formes.

ODE cherche à habiter l’espace brut où les traces persistent, où les pas sont hantés par ce qui les a précédés. Les résidus d’un mouvement, l’écho d’un choix, l’image rémanente d’un contact tout cela demeure. Dans la tension entre la perte et la grâce, la danse se déploie non pas pour résoudre, mais pour rester, un instant de plus, avec ce qui a déjà changé. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Synonymous with homage, an ode is a poem traditionally accompanied by music, dedicated to a person or an event. Here, ODE reveals itself as a dance dedicated to gaps, ruptures and transformations.

