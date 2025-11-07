CATRINUS au Bateau El Alamein Bateau El Alamein Paris
CATRINUS au Bateau El Alamein Bateau El Alamein Paris vendredi 7 novembre 2025.
CATRINUS est un ensemble fondé à Bologne par l’artiste mexicaine Yolanda Sanz.
Le groupe fusionne chant lyrique, musiques traditionnelles et modernes, danses folkloriques mexicaines et esthétique de La Catrina, offrant un spectacle vibrant, immersif et multiculturel.
https://www.instagram.com/catrinusbologna/
https://www.youtube.com/channel/UCwWw9Ima_zIFbe1cq6qKm2w
Le vendredi 07 novembre 2025
de 20h00 à 23h59
payant Prévente : 13 EUR Tout public.
Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris
https://www.bateauelalamein.com/agenda