Cats Comédie musicale rue du Pont Mareuc Josselin

Cats Comédie musicale

rue du Pont Mareuc Centre Culturel L’Ecusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Ces amoureux de la comédie musicale se transformeront pour l’occasion en véritables “chats”, mêlant chant, danse et interprétation pour faire vivre l’univers magique et poétique de Cats. Philomèle et Ouest Side Melody présentent Cats la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber. A 19h30. .

