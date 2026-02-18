Cauchemar en salle des profs Salle des fêtes Montsauche-les-Settons

Cauchemar en salle des profs

Salle des fêtes Le bourg Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 9 EUR

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Théâtre à Montsauche-les-Settons. “Cauchemar en salle des profs présenté par les Zyluminés. A 15h à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Le bourg Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 05

English : Cauchemar en salle des profs

