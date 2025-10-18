Caudry Répare Caudry Répare Caudry

Entrée libre

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Caudry Répare – 5ème édition ! ♻️

Pour la 5ème année consécutive, le Repair Café de Caudry s’associe à l’opération « Les Hauts-de-France réparent », portée par le Réseau Régional des Repair Café, et ce, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Réparation.

Samedi 18 octobre 2025

de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Espace Multi Activités – 10 rue de la Paix, Caudry

Venez à la rencontre des bénévoles du Repair Café de Caudry, accompagnés de Gérald, pour :

Tenter de réparer vos objets (petit électroménager, outillage, informatique, etc.) ️

Découvrir l’esprit collaboratif et convivial du Repair Café

Que vous veniez avec un objet en panne ou simplement par curiosité, vous êtes les bienvenus !

✨ Ensemble, redonnons vie à nos objets plutôt que de les jeter.

#RepairCafé #Caudry #LesHautsDeFranceRéparent #Réparation #AntiGaspillage #JournéeMondialeDeLaRéparation

Caudry Répare 10 rue de la Paix 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France

Depuis 5 années, le Repair Café de Caudry participe à la journée mondiale de la Réparation sous le nom Caudry répare, Venez nous rejoindre pour tenter de réparer vos objets dans un lieu convivial. Convivial Caudry