CAUE de la Sarthe Avenue Antarès Le Mans

Tarif : 40 – 40 – 41 EUR

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-20

Du 20 au 23 octobre, le CAUE de la Sarthe propose un stage d’initiation à l’architecture et au paysage pour les jeunes de 12-14 ans.

Chaque année pendant les vacances de la Toussaint, l’équipe du CAUE de la Sarthe, en partenariat avec La Fabrique–rêves de ville, propose aux jeunes de 12 à 14 ans un stage pour explorer la ville et l’architecture. Encadré·e·s par une architecte et une paysagiste-concepteur, les participant·e·s explorent leur environnement autrement, à travers une approche sensible et créative. .

English :

From October 20 to 23, the CAUE de la Sarthe is offering an introductory course in architecture and landscape for young people aged 12-14.

German :

Vom 20. bis 23. Oktober bietet der CAUE de la Sarthe einen Einführungskurs in Architektur und Landschaft für Jugendliche von 12-14 Jahren an.

Italiano :

Dal 20 al 23 ottobre, il CAUE de la Sarthe offre un corso di introduzione all’architettura e al paesaggio per giovani di 12-14 anni.

Espanol :

Del 20 al 23 de octubre, el CAUE de la Sarthe propone un curso de iniciación a la arquitectura y el paisaje para jóvenes de 12 a 14 años.

