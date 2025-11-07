CAULDRON SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne

CAULDRON SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne vendredi 7 novembre 2025.

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-07 20:30:00

Inscrivez- vous au concert d’automne.

invite à un voyage en terres celtes, hors des sentiers battus. Les voix vibrantes de Steffie Van De Wynckel et Loïc Fanning portées par les cordes d’Elie Gazel et Alem Alquier revisitent les répertoires traditionnels irlandais et écossais pour un spectacle dépaysant ponctué de danses effervescentes.

Goûter à leur potion musicale, c’est traverser le tumulte des chants rebelles, des tourbillons de réels et de jigs puis embrasser l’accalmie d’une ballade.. .

