CAUNES FÊTE SON MARBRE LE CANAL DU MIDI VU DU CIEL Caunes-Minervois

26 avenue du stade Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Diaporama-conférence animée par l’association Acampo, avec André Authier et Etienne Rourera, sur le Canal du Midi en Minervois.

De Trèbes à Béziers, le survol aérien de l’oeuvre de Pierre-Paul Riquet vient compléter la thématique 2025 de « Caunes-Minervois fête son marbre », à savoir « Le Chemin royal du marbre, de Caunes à Puichéric », après la balade-découverte, le 20 septembre, du chemin emprunté par les charrois pour transporter le marbre extrait de Caunes vers les embarcadères de Puichéric.

Entrée libre. Sans réservation préalable.

Caunes-Minervois fête son marbre » se poursuit jusqu’au dimanche 27 septembre 2025.

26 avenue du stade Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

English :

Slide show and conference hosted by the Acampo association, with André Authier and Etienne Rourera, on the Canal du Midi in Minervois.

From Trèbes to Béziers, the aerial flyover of Pierre-Paul Riquet’s work completes the 2025 theme of « Caunes-Minervois fête son marbre », namely « Le Chemin royal du marbre, de Caunes à Puichéric », following the discovery tour on September 20 of the route taken by the carts to transport the marble extracted from Caunes to the Puichéric wharves.

Free admission. No advance booking required.

Caunes-Minervois fête son marbre » continues until Sunday September 27, 2025.

German :

Von der Vereinigung Acampo moderierter Diavortrag mit André Authier und Etienne Rourera über den Canal du Midi im Minervois.

Der Flug über das Werk von Pierre-Paul Riquet von Trèbes nach Béziers ergänzt das Thema 2025 von « Caunes-Minervois feiert seinen Marmor », nämlich « Der Königsweg des Marmors, von Caunes nach Puichéric », nach dem Entdeckungsspaziergang am 20. September über den Weg, den die Fuhrwerke benutzten, um den in Caunes abgebauten Marmor zu den Anlegestellen in Puichéric zu transportieren.

Der Eintritt ist frei. Ohne vorherige Reservierung.

Caunes-Minervois feiert seinen Marmor » wird bis Sonntag, den 27. September 2025 fortgesetzt.

Italiano :

Mostra di diapositive e conferenza dell’associazione Acampo, con André Authier ed Etienne Rourera, sul Canal du Midi nel Minervois.

Da Trèbes a Béziers, il volo aereo sull’opera di Pierre-Paul Riquet completa il tema 2025 di « Caunes-Minervois celebra il suo marmo », ovvero « Il sentiero del marmo reale, da Caunes a Puichéric », dopo la visita alla scoperta, il 20 settembre, del percorso compiuto dai carri per trasportare il marmo estratto da Caunes ai moli di Puichéric.

Ingresso libero. Non è necessaria la prenotazione.

Caunes-Minervois fête son marbre » prosegue fino a domenica 27 settembre 2025.

Espanol :

Presentación de diapositivas y conferencia de la asociación Acampo, con André Authier y Etienne Rourera, sobre el Canal du Midi en el Minervois.

De Trèbes a Béziers, el sobrevuelo aéreo de la obra de Pierre-Paul Riquet completa el tema 2025 de « Caunes-Minervois celebra su mármol », a saber, « El Camino Real del Mármol, de Caunes a Puichéric », tras el recorrido de descubrimiento el 20 de septiembre del trayecto realizado por las carretas para transportar el mármol extraído de Caunes a los muelles de Puichéric.

Entrada gratuita. No es necesario reservar con antelación.

Caunes-Minervois fête son marbre » continúa hasta el domingo 27 de septiembre de 2025.

