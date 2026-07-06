Caus’ Rues Geloux
jeudi 27 août 2026 · Geloux
Informations pratiques
Geloux
Caus’ Rues
Airial du lac Geloux Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments… Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça match !
La palabre est un sport collectif et la place du village un terrain de jeu idéal. 60 minutes chrono pour donner corps à la notion d’espace public. L’arbitre et deux espaces séparés par une guinde, à sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre la rue ! Affûtez votre humour, faites chauffer vos neurones et dérouillez votre point de vue ! .
Airial du lac Geloux 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10
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English : Caus’ Rues
L’événement Caus’ Rues Geloux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan
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