Informations pratiques

Geloux

Caus’ Rues

Airial du lac Geloux Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Aller droit au but, dribbler d’idées en idées, défendre ses arguments… Quoi qu’il arrive, il faut qu’ça match !

La palabre est un sport collectif et la place du village un terrain de jeu idéal. 60 minutes chrono pour donner corps à la notion d’espace public. L’arbitre et deux espaces séparés par une guinde, à sa gauche les pour, à sa droite les contre et au centre la rue ! Affûtez votre humour, faites chauffer vos neurones et dérouillez votre point de vue ! .

Airial du lac Geloux 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Caus’ Rues

L’événement Caus’ Rues Geloux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan