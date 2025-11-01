Causerie à la Capelle Salle municipale La Chapelle-sur-Dun

Causerie à la Capelle

Salle municipale Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Débat à partir de l’expérience de Céline Berville, architecte du patrimoine, sur l’évolution de l’usage des églises. Elle présentera des exemples concrets réalisés dans la région Rouennaise. Animé par Jennifer Didelon et Francoise du Tertre

Dans la salle municipale de 17h30 à 19h00 à la Chapelle sur Dun .

