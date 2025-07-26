Causerie à l’Atelier Paris impressionniste ! par Marie Catherine Puget Atelier Expo Marie-Catherine Puget Saint-Pierre-Quiberon

Causerie à l’Atelier Paris impressionniste ! par Marie Catherine Puget Atelier Expo Marie-Catherine Puget Saint-Pierre-Quiberon samedi 26 juillet 2025.

Causerie à l’Atelier Paris impressionniste ! par Marie Catherine Puget

Atelier Expo Marie-Catherine Puget 1 place de Kervihan Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26 2025-08-13 2025-08-23 2025-09-13

Si vous aimez la peinture, je vous propose de nous retrouver dans mon atelier de peintre pour des causeries , sortes de « conférences », à ma façon, conçues comme des retours d’expérience, nourries de mes flâneries dans les expositions ou collections permanentes et surtout de ma passion pour la peinture et l’histoire de l’art. C’est donc ici un regard de peintre que je vous livre ici.

Ma causerie a pour sujet « Paris impressionniste » comment, en ce dernier tiers du XIX ème siècle, ce groupe protéiforme de peintres dits impressionnistes peint la capitale, lieu de la modernité et du progrès, des transformations architecturales tout à fait fondatrices et scène des bouleversements politiques et sociaux.

Je vous propose de clore ces causeries par un moment de partage convivial autour d’un verre et petit dessert. .

Atelier Expo Marie-Catherine Puget 1 place de Kervihan Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 31 47 05 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Causerie à l’Atelier Paris impressionniste ! par Marie Catherine Puget Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon