Causerie à plusieurs voix sur l’histoire de l’architecture dans les quartiers Nord Salle Elsa Triolet Bourges

Causerie à plusieurs voix sur l’histoire de l’architecture dans les quartiers Nord Vendredi 19 septembre, 18h00 Salle Elsa Triolet Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Plusieurs intervenants évoqueront les spécificités de l’évolution architecturale dans les quartiers Nord de Bourges ; son histoire (par le service Ville d’Art et d’Histoire), son actualité (Service Politique de la Ville). Des documents d’archives sur cette thématique seront également présentés et commentés (service des Archives municipales et communautaires de Bourges).

Salle Elsa Triolet Rue Alexandra-David-Neel, 18000 Bourges Bourges 18000 Bourges Nord Cher Centre-Val de Loire

