CAUSERIE ARTISTIQUE SCULPTER DES COULEURS AVEC DES CISEAUX. L’ART DE MATISSE. – Villefranche-de-Panat, 4 juin 2025 07:00, Villefranche-de-Panat.

Aveyron

CAUSERIE ARTISTIQUE SCULPTER DES COULEURS AVEC DES CISEAUX. L’ART DE MATISSE. Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-04

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

Matisse sera à l’honneur de cette nouvelle causerie animée par Jean-Baptiste Pisano, Directeur d’études Master Management de l’Art et de la Culture LAPCOS Université Côte d’Azur.

Henri Matisse, figure emblématique de l’art français, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’art du 20ème siècle. Ce peintre, dessinateur et sculpteur, reconnu pour son usage audacieux de la couleur et son dessin fluide et original, est le pionnier du Fauvisme.

Son odyssée dans la couleur et au fil de l’arabesque, fait de lui l’oasis Matisse , où tant d’artistes sont venus puiser leur source d’inspiration.

Accès libre. .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 46 53

English :

Jean-Baptiste Pisano, Master of Art and Culture Management LAPCOS Université Côte d’Azur, will be the guest of honor at this new talk.

German :

Matisse steht im Mittelpunkt dieser neuen Causerie, die von Jean-Baptiste Pisano, Studienleiter Master Management de l’Art et de la Culture LAPCOS Université Côte d’Azur, geleitet wird.

Italiano :

Jean-Baptiste Pisano, Direttore del Master in Management dell’Arte e della Cultura LAPCOS Université Côte d’Azur, sarà l’ospite d’onore di questa nuova conferenza.

Espanol :

Jean-Baptiste Pisano, Director de Estudios del Máster de Gestión del Arte y la Cultura LAPCOS Université Côte d’Azur, será el invitado de honor de esta nueva charla.

L’événement CAUSERIE ARTISTIQUE SCULPTER DES COULEURS AVEC DES CISEAUX. L’ART DE MATISSE. Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2025-05-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)