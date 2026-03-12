CAUSERIE ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 20:30:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Causerie de l’ASJ Découvrez les bienfaits de l’apithérapie par Noémie Api’conseillère secrets du miel.

Venez explorer les bienfaits naturels du miel, de la propolis, du pollen et de la gelée royale.

Dernière séance de la saison, reprise en octobre prochain.

Entrée libre

Causerie de l’Association Saint-Jean intitulée Découvrez les bienfaits de l’apithérapie par Noémie Api’conseillère secrets du miel.

Venez explorer les bienfaits naturels du miel, de la propolis, du pollen et de la gelée royale pour soutenir l’énergie, renforcer les défenses naturelles et prendre soin de la peau en douceur. Découvrez comment intégrer l’apithérapie dans votre routine familiale dans un moment d’échange, de conseils autour d’un savoir faire français inspiré de la tradition apicole.

Le lundi 13 avril à 20h30 I Entrée libre .

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45

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English :

ASJ Talk: Discover the benefits of apitherapy with Noémie Api’conseil secrets du miel.

Come and explore the natural benefits of honey, propolis, pollen and royal jelly.

Last session of the season, resuming next October.

Free admission

L’événement CAUSERIE ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-12 par OTs DU PERCHE