Causerie au coin du feu – Alexandre Dumas et le théâtre, toute une histoire ! Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte Paris
Causerie au coin du feu – Alexandre Dumas et le théâtre, toute une histoire ! Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte Paris jeudi 26 mars 2026.
Dumas et le théâtre, toute une histoire !
Dumas a créé le premier péplum (Caligula), un des premiers « biopics » théâtraux (Kean), il a côtoyé et adapté Eschyle, Shakespeare, Goethe, Schiller, Walter Scott, et d’autres de moindre grandeur, il a mis en théâtre ses plus grands romans, il a brigué la direction de la Comédie-Française, a fondé et dirigé son propre théâtre (le Théâtre historique). Il a même, au cours des conférences nombreuses qu’il a faites à la fin de sa vie, sur les souvenirs de sa jeunesse, inventé une sorte de « stand up ».
C’est ce parcours d’aventures, plus ou moins réussies, de succès et de faillites, que nous allons suivre ensemble !
Conférence emmenée par Jacqueline Razgonnikoff, Vice-Présidente des Amis d’Alexandre Dumas en charge des Collections et historienne du théâtre.
Les Causeries au coin du feu (ou à la bougie !) initiées par les Amis de Dumas sont des évènements gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription.
Avec le soutien amical de la Maison Auguste Comte.
Causerie au coin du feu : « Alexandre Dumas et le théâtre, toute une histoire ! » par la Société des Amis d’Alexandre Dumas
Le jeudi 26 mars 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-26T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-26T18:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00
Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte 5, rue Payenne 75003 Paris
https://amisdumas.com
Afficher la carte du lieu Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte et trouvez le meilleur itinéraire