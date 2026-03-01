Dumas et le théâtre, toute une histoire !

Dumas a créé le premier péplum (Caligula), un des premiers « biopics » théâtraux (Kean), il a côtoyé et adapté Eschyle, Shakespeare, Goethe, Schiller, Walter Scott, et d’autres de moindre grandeur, il a mis en théâtre ses plus grands romans, il a brigué la direction de la Comédie-Française, a fondé et dirigé son propre théâtre (le Théâtre historique). Il a même, au cours des conférences nombreuses qu’il a faites à la fin de sa vie, sur les souvenirs de sa jeunesse, inventé une sorte de « stand up ».

C’est ce parcours d’aventures, plus ou moins réussies, de succès et de faillites, que nous allons suivre ensemble !



Conférence emmenée par Jacqueline Razgonnikoff, Vice-Présidente des Amis d’Alexandre Dumas en charge des Collections et historienne du théâtre.

Les Causeries au coin du feu (ou à la bougie !) initiées par les Amis de Dumas sont des évènements gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription.

Avec le soutien amical de la Maison Auguste Comte.

Causerie au coin du feu : « Alexandre Dumas et le théâtre, toute une histoire ! » par la Société des Amis d’Alexandre Dumas

Le jeudi 26 mars 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T18:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00

Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte 5, rue Payenne 75003 Paris

https://amisdumas.com



Afficher la carte du lieu Chapelle de l’Humanité – Auguste Comte et trouvez le meilleur itinéraire

